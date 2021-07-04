На рынках Украины появилась жимолость: что это за ягода и какая от нее польза. Видео

Ягода жимолость стала относительно новым продуктом на рынке Украины, которая завоевывает популярность среди населения. Однако цена на нее высокая, например, в Киеве на килограмм просят 200 грн, а в Харькове 146 грн за полкило.

При этом оптовая цена в столице за килограмм 150 кг, говорится в сюжете ТСН. Обычно жимолость созревает еще до клубники, однако в этом году из-за погоды эти ягоды дозрели параллельно. Жимолость – ягода холодного климата и не любит жару. С одного куста можно собрать до 6 кг ягод.

Диетологи рассказали, что по своему составу жимолость напоминает голубику. Ее еще называют ягодой молодости. Плоды полны йодом, который полезен для щитовки. Также ягоды богатые селеном, что снижает риск онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. К тому на ягоду нет аллергии. В день рекомендовано употреблять в пищу не более 300 грамм ягод.

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Так как ягода за пару дней портится, ее замораживают, перетирают в пюре или варят варенье.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о двух простых и очень вкусных рецептах густого, наваристого варенья из жимолости.