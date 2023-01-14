На руинах дома в Днепре спасли девушку: выжила, сидя в ванной. Фото

Во время ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре чудом выжила 23-летняя девушка. Она в этот момент находилась в ванной.

Видео дня

Об этом сообщает "Громадське". Сама потерпевшая в Instagram рассказала, что в момент прилета ракеты в доме также были ее родители, их судьба пока неизвестна.

Фото девушки облетели все социальные сети. На кадрах видно, что она держала в руках новогодние украшения и игрушку, пока ждала помощи, сидя на обломках своей квартиры.

Чрезвычайники сняли днепрянку с завалов, сейчас пострадавшая в больнице.

"Девушке на фото – 23 года. В сентябре она потеряла любимого на войне. Сегодня она потеряла дом. Сейчас ее родители находятся под завалами, их судьба неизвестна", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!