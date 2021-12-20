На Ровенщине замироточила икона: в церкви рассказали о чуде. Видео

В Ровенской области в Свято-Николаевском храме, что в городе Острог, произошло чудо. В воскресенье, 19 декабря, там замироточила икона Богородицы.

Примечательно, что необычное явление произошло после праздничного богослужения в честь Святого Николая Чудотворца. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской епархии Православной церкви Украины. (Чтобы посмотреть фото и видео, досскрольте до конца страницы).

"После окончания литургии в Свято-Николаевском храме, куда были привезены из Киева чудотворные иконы, произошло великое чудо – во время миропомазания верующих чудотворная икона, которая называется "Всецарица", замироточила на глазах всех людей. Это большое чудо, к которому мы причастны душой", – отметил настоятель храма Юрий Лукашик.

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На фото и видео можно увидеть, что капли мира стекают будто бы с глаз Божьей Матери.

Как сообщает местное издание "Рівне Вечірнє", копии икон Божией Матери "Всецарица" и "Троеручица", а также Плащаница с Поясом Богородицы, которые находятся в Свято-Николаевской церкви написаны и освящены на Святой Горе Афон. Они были подарены украинскому народу афонскими монахами.

Отмечается, что святыни уже исцелили многих людей от онкозаболеваний, болезней рук, ног, глаз и суставов. Также иконы помогли одиноким женщинам встретить свою судьбу, а бездетным парам – завести детей.

Добавим, что мироточение — это когда на иконах и мощах святых появляется светлое маслянистое вещество. Различные случаи мироточения отличаются друг от друга по виду, цвету и консистенции жидкости. Для некоторых верующих мироточение является одним из чудес, однако дискуссии о причинах и характере этого явления продолжаются до сих пор.

Напомним, в храме Девы Марии Гваделупской в Хоббсе, штат Нью-Мексико, США на глазах у прихожан заплакала статуя.

Ранее в селе Березив, что на Львовщине, замироточило распятие. За этим явлением в церкви наблюдали неделю. Сюда приезжали священники вместе с деканом Старосамборского района.

Также сообщал, что в Бельгии в храме города Антверпен замироточила икона святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. На лике святого, у правого ока, появились две прозрачные капли, из которых образовалось два ручейка прозрачной маслянистой жидкости, по виду напоминавших течение слез.