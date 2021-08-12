На Ривненщине 80-летняя женщина прыгнула в колодец, пытаясь покончить жизнь самоубийством

На Ровенщине 80-летняя женщина попала в больницу после попытки покончить с собой. Бабушка прыгнула в колодец глубиной более 10 метров и получила многочисленные травмы.

Об этом сообщил в Facebook Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи. Отмечается, что инцидент произошел вечером вторника, 10 августа в селе Малая Мощаница.

На линию 103 позвонили родственники женщины и сообщили о случившемся. До приезда скорой они уже достали бабушку из колодца.

По словам родственников, они увидели обувь женщины возле криницы и услышали ее голос. Они бросились на помощь и вытащили бабушку из глубокого колодца. Почему она решила совершить самоубийство, пока неизвестно.

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Медики скорой застали женщину в шоковом состоянии. Осмотрев пациентку, они обнаружили у нее ушиб коленного сустава, ушибы головы и конечностей. Кроме того, у женщины было общее охлаждение и повышенное артериальное давление.

Бригада скорой оказала бабушке необходимую медицинскую помощь и транспортировала ее в Здолбуновскую районную больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна третьего этажа.