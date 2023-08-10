На 'Прямом' заявили о новой попытке отобрать телеканал

На "Прямом" заявили об очередной попытке силовиков по указаниям властей арестовать телеканал и передать его в управление АРМА. С этим, в частности, связывают обыски у бывшего владельца телеканала Владимира Макеенко.

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Об этом сообщил телеканал "Прямой" в среду, 9 августа.

Как сообщил в прямом эфире ведущий Валерий Калныш, во время обысков у Макеенко изъяли оригинал заверенных нотариусом показаний бывшего руководителя следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого.

"Сегодня в 7:30 в офисе и доме Владимира Макеенко, который уже три года не является владельцем "Прямого" канала, состоялись обыски. По данным наших источников искали оригинал нотариально заверенных свидетельств бывшего руководителя следственной группы ГБР Олега Корецкого, который в июле подтвердил: руководители ДБР давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства. В результате канал должен был прекратить свою деятельность. об этом деле", – сообщил ведущий.

На "Прямом" объясняют, что оригиналы показаний следственного ДБР необходимы телеканалу, чтобы защищать свои интересы в международных судах.

По словам адвоката телеканала Евгения Солодко, Шевченковский районный суд Киева 30 июня 2023 года обязал ДБР закрыть производство по "Прямому" или передать дело в суд. Адвокат говорит, что с 2019 года следователи ДБР не нашли доказательств нарушения закона, поэтому они обязаны выполнить решение суда. Однако, по его словам, ДБР игнорирует это определение, а чтобы продолжить давление на канал, регистрирует новое производство против Макеенко.

"Четыре года продолжается уголовное производство. Нет никакого сообщения о подозрении. И вот 31 мая этого года знаковое решение Шевченковского районного столичного суда о том, что ДБР примите решение – либо закрывайте, либо что-то сделайте вообще. Конечно ДБР этого не сделало. Там делают вид, что ничего не произошло", – говорит адвокат.

Он добавил, что, насколько ему известно, решение об обыске Макеенко выносил Лычаковский районный суд Львова.

"Мы все хорошо знаем, что ДБР находится в Киеве. И по территориальной подсудности – это Шевченковский район. Но каким-то странным образом почему-то над этим делом осуществляется судебный контроль именно во Львове. Я не исключаю, что возможно и сегодня, возможно, завтра может быть постановление о передаче канала в АРМА. Какая там будет формулировка – корпоративных прав, имущества и т.д. – они способны во что бы то ни стало", – считает Солодко.

Генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская также предположила, что имущество предприятия в который раз планируют арестовать как вещественное доказательство и передать в управление АРМА, которую недавно возглавила Елена Дума.

"И я напомню, что был огромный скандал, потому что Transparency International призвала Кабмин не голосовать за назначение этой кандидатуры. Там отметили, что у Думы нет необходимого профессионального опыта, есть тесные политические связи, вероятно, она имеет деловые контакты с госпредателем и подозреваемым в сотрудничестве с Россией", - предположила Орловская.

Она подчеркнула: давление на медиа несовместимо с европейской интеграцией Украины. Она считает, что "есть чье-то указание уничтожать информационные ресурсы, уничтожать "Прямой" телеканал".

"И это желание, которое появилось 24 мая 2019 года и оно не исчезло по сей день. В октябре Еврокомиссия должна ставить оценку и приглашать Украину к вступительным переговорам в Евросоюз. Мы на весь мир, всем нашим партнерам говорим и о свободе слова в частности", – добавила Светлана Орловская и призвала стражей порядка "не участвовать в незаконных действиях, за которые потом придется нести ответственность".