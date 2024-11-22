На Прикарпатье за торговлю людьми задержали жительницу Тернопольщины. Фото

В Ивано-Франковской области 20 ноября задержали женщину, подозреваемую в торговле людьми. Это 24-летняя жительница Тернопольщины, которая в начале этого месяца завербовала трех украинок, воспользовавшись их затруднительным положением, для предоставления услуг сексуального характера на территории Республики Польша.

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Местная прокуратура сообщила в Telegram, что преступницу поймали на Прикарпатье на горячем – во время сопровождения женщин. Ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, после чего официально объявили подозрение.

24-летнюю гражданку Украины обвинили в нарушении ч. 2 ст. 149 УК (торговля людьми). Ей светит от пяти до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества или без таковой.

Злоумышленница обещала женщинам, что им будут предоставлены "надлежащие условия труда" и проживания, высокая зарплата (600 злотых за час предоставления сексуслуг).

Кроме того, она заверила, что поможет украинкам в выезде за границу и оплатит расходы, связанные с переездом.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года в Испании арестовали преступную группу, продававшую женщин в сексуальное рабство. Жертвами группировки были преимущественно беженцы из Украины, а также гражданки Беларуси.

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