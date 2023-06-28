На Прикарпатье столкнулись фура и легковушка: среди пострадавших есть дети. Фото

На трассе Мукачево-Львов в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пятеро людей, в том числе дети. Предварительно известно, что на скорости произошло столкновение легковых автомобилей и грузовика.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, чьи спасатели прибыли на место ДТП. Они отключили клеммы аккумуляторных батарей двух транспортных средств с целью недопущения возгорания.

"По предварительной информации, в результате ДТП травмированы пятеро человек, из них двое детей, 2015 и 2021 годов рождения, находившиеся в легковом автомобиле", – указано в сообщении.

Напомним, что под Кропивницким произошло резонансное ДТП, в котором погибли девушки 17-ти лет. Особое возмущение общественности вызвало то, что за рулем оказался полицейский с признаками опьянения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области во время выполнения полевых работ комбайн подорвался на российской мине. В результате инцидента двое мужчин, 41 и 36 лет, получили ранения.

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