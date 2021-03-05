На Прикарпатье отрезали голову памятнику Шевченко. Фото

В селе Подпечеры Тисменицкого района Ивано-Франковской области неизвестные отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко.

Как сообщил в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, бюст Шевченко стоял у местного дома культуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", – отметил он.

Марцинкив призвал правоохранительные органы найти преступников и "достойно "оценить" эту провокацию".

Напомним, день рождения Тараса Шевченко отмечается 9 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Междуречье Днепропетровской области неизвестные повредили мемориал, посвященный жертвам Второй мировой войны. На табличках с именами погибших во время боевых действий местных жителей вандалы красной краской нарисовали свастику.

В Запорожье накануне Дня памяти жертв Голодомора осквернили мемориал погибшим детям.

В Киеве возле мемориального комплекса памяти жертв Голодомора была повреждена "девочка с колоском" – один из символов памяти всех украинцев о геноциде.