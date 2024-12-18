На Прикарпатье мужчина после получения повестки не явился в ТЦК, поскольку 'не был готов проходить военную службу': чем все закончилось

На Ивано-Франковской области мужчину, который прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил повестку, приговорили к одному году тюрьмы. В суде он сказал, что "не был готов проходить военную службу" и должен был ухаживать за родителями, однако был признан виновным в уклонении от мобилизации.

Видео дня

Приговор вынес Тысменицкий районный суд 10 декабря. Согласно материалам дела, 41-летний житель Прикарпатья 31 августа 2023 года прошел ВВК и был признан пригодным к службе в армии.

В тот же день обвиняемый получил повестку, однако не явился по вызову.

Работник ТЦК в суде рассказал, что военнообязанный "исчез" – не пришел на следующий день и не отвечал на звонки.

На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. По его словам, утром 31 августа 2023 года его доставили в ТЦК, где он прошел ВВК.

После подтверждения пригодности гражданину вручили повестку о необходимости явки 1 сентября 2023 года и отпустили.

Однако в ТЦК он не явился, поскольку "не был готов проходить военную службу и должен был опекать пожилых родителей".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации на особый период) и приговорил к одному году лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области мужчина, не явившийся в ТЦК по повестке, в суде объяснил свой поступок тем, что боялся смерти. Суд признал его виновным и дал три года тюрьмы.

Три года получил также 56-летний житель Харьковщины, получивший три повестки и отказавшийся от мобилизации. В суде он назвал себя непригодным из-за болезни, хотя вывода ВВК не обжаловал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!