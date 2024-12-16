На Харьковщине мужчина получил три повестки, но отказался от мобилизации: как его наказали

В Балаклее на Харьковщине мужчина, получивший три повестки и отказавшийся от мобилизации, получил три года тюрьмы. 56-летний обвиняемый назвал себя непригодным к службе из-за болезни, хотя решения военной врачебной комиссии (ВВК) не обжаловал.

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Об этом говорится в материалах дела № 610/1926/24. Приговор мужчине вынес Балаклейский районный суд 10 декабря 2024 года.

Согласно материалам дела, в марте мужчину признали пригодным к военной службе.

С тех пор до конца апреля он получил три "боевых" повестки, однако категорически отказался мобилизоваться.

На суде обвиняемый не признал своей вины.

После прохождения ВВК он обратился к медикам, которые обнаружили у него заболевание, что, по мнению мужчины, давало основание во избежание мобилизации.

По его словам, в 1990-1992 годах он проходил срочную службу в армии.

Суд отметил, что обвиняемый во время медицинского осмотра согласился с выводами ВВК и не оспорил их.

Поэтому позицию мужчины по непризнанию вины и обстоятельств дела, а также его показания о непригодности к службе суд признал недостоверными и расценил "как выбранный способ защиты во избежание уголовной ответственности".

56-летний гражданин признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации на особый период) и приговорен к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области суд дал три года тюрьмы мужчине, который уклонился от мобилизации после прохождения ВВК. Он категорически отказался мобилизоваться из-за "болезни", однако в суде признал вину и сказал, что раскаивается.

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