На Прикарпатье еще сильнее ужесточат карантин
Правительство планирует еще сильнее ужесточить карантин в Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса (COVID-19).
Как сообщается на сайте президента Украины, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания под председательством главы государства Владимира Зеленского.
По словам Шмыгаля, ситуация на Прикарпатье остается напряженной.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Была проведена региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача", – сказал он.
Премьер отметил, что 23 февраля планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантина
Также Шмыгаль сообщил о росте количества больных на Виннитчине и Закарпатье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
причиной стремительного скачка статистики коронавируса в Ивано-Франковской области стало массовое посещение туристами горнолыжных курортов без соблюдения правил безопасности.
Из-за коронавирусного коллапса на Прикарпатье президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание, а в область срочно отправился главный санврач Виктор Ляшко.
Учитывая критическую ситуацию там, было решено открыть первый в Украине временный госпиталь для лечения инфицированных.
Кроме того, в области ввели особый режим въезда и выезда. На въездах и выездах из отдельных населенных пунктов разместят карантинные пункты (посты).