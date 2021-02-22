На Прикарпатье еще сильнее ужесточат карантин

Правительство планирует еще сильнее ужесточить карантин в Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса (COVID-19).

Как сообщается на сайте президента Украины, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время традиционного селекторного совещания под председательством главы государства Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, ситуация на Прикарпатье остается напряженной.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Была проведена региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача", – сказал он.

Премьер отметил, что 23 февраля планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, которые соответствуют красному уровню карантина

Также Шмыгаль сообщил о росте количества больных на Виннитчине и Закарпатье.

Как сообщал OBOZREVATEL: