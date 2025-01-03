На Прикарпатье будут судить женщину, которая самостоятельно лечила дочь от COVID-19, но девочка умерла: детали трагедии

В Ивано-Франковской области будут судить 39-летнюю женщину, годовалая дочь которой умерла от коронавируса. Мать девочки не обратилась к врачам, а пыталась лечить ребенка в домашних условиях.

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Об этом 3 января сообщила пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры. Прокуроры направили в суд обвинительный акт относительно жительницы Рогатинской территориальной громады по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, женщина ненадлежаще ухаживала за дочерью, которая с рождения имела заболевание и нуждалась в постоянном стационарном лечении.

В марте 2024 года мать отпустила ребенка, которому был 1 год и 4 месяца, с несовершеннолетней дочерью в гости к родственникам, проживающим в Ивано-Франковске.

В дороге ребенок простудился, а уже на следующий день ее состояние существенно ухудшилось.

Однако женщина не предоставила ребенку надлежащей помощи и не обратилась к медикам, а занялась лечением в домашних условиях, рассказали в прокуратуре.

Через несколько дней такого лечения девочка умерла.

По заключению эксперта, смерть ребенка наступила от коронавирусной болезни, осложнившейся общей интоксикацией организма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ранее возросло количество госпитализаций больных гриппом и коронавирусом. В то же время наблюдалось снижение заболеваемости на 25,9% как среди взрослых, так и детей.

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