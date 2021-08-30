На Прикарпатье авто вылетело на встречку и попало в ДТП: есть погибший, много пострадавших. Фото

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП на трассе Р-20 Снятин-Тязов. В результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 29 августа, сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области. По предварительной информации, Renault Kangoo выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ 2410 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В аварии погибла пассажир последнего автомобиля, водитель получил легкие повреждения. В больницу за помощью обратились также четверо пассажиров Renault, среди них двое – несовершеннолетние.

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Правоохранители начали устанавливать подробности ДТП. У обоих водителей взяли тест на состояние алкогольного опьянения, его результаты пока неизвестны. На месте столкновения работали полиция и спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на улице Вадима Гетьмана BMW на скорости протаранил столб. После ДТП владелец авто скрылся с места происшествия, предварительно сняв номера.