На популярном пляже в Одессе позеленело море: в чем опасность. Видео

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
1 минута
238
На популярном пляже в Одессе позеленело море: в чем опасность. Видео

На популярном Одесском пляже Ибица позеленело море. Вода грязная на несколько метров от берега, однако людей это не пугает и они продолжают купаться.

На видео OBOZREVATEL заметно, что весь берег покрылся зеленым цветом. Людей в воде не много, но некоторых водоросли не останавливают.

Однако, специалисты утверждают, что пока они плавают в воде то не несут опасности. Отмечают и пользу, ведь такие растения производят кислород и их появление является естественным явлением.

А вот если такие водоросли будут долго лежать на берегу под солнцем, то там заведутся уже опасные бактерии. Поэтому зелень советуют быстро убирать с пляжей.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

  • На курортах Азовского моря – Геническ, Счастливцево, Стрелковое – этого года заметили огромное количество комаров. Они кусают даже днем, создавая неудобства как для местных жителей, так и для отдыхающих.

  • В Затоке Одесской области, несмотря на очень грязное море, людно, пляжи переполнены туристами. Однако украинцы жалуются на сервис и еду.

УкраинаЧерное море