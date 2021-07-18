На популярном пляже в Одессе позеленело море: в чем опасность. Видео
На популярном Одесском пляже Ибица позеленело море. Вода грязная на несколько метров от берега, однако людей это не пугает и они продолжают купаться.
На видео OBOZREVATEL заметно, что весь берег покрылся зеленым цветом. Людей в воде не много, но некоторых водоросли не останавливают.
Однако, специалисты утверждают, что пока они плавают в воде то не несут опасности. Отмечают и пользу, ведь такие растения производят кислород и их появление является естественным явлением.
А вот если такие водоросли будут долго лежать на берегу под солнцем, то там заведутся уже опасные бактерии. Поэтому зелень советуют быстро убирать с пляжей.
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