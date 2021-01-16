На Полтавщине врачи спасли женщину с сатурацией 37%

Пациентка Новосанжарской центральной районной больницы 65-летняя жительница села Писаревка на Полтавщине Нина Дунда перенесла тяжелую форму коронавирусной инфекции и выжила после сатурации в 37%.

Об этом пишут "Факты". На больничной койке женщина провела больше двух месяцев, медики из других отделений приходили посмотреть на нее, как на чудо.

По словам главврача больницы Ольги Гири, спасение этой пациентки – настоящий успех коллектива.

"Бригада экстренной медицинской помощи доставила ее к нам в тяжелейшем состоянии, с сильной одышкой. Обследование на цифровом рентген-аппарате показало, что у женщины развилась двусторонняя пневмония, поразившая значительную площадь легких", – уточнила она.

Анализ подтвердил коронавирус. Болезнь осложнили сопутствующие заболевания – гипертония, ишемия и избыточный вес.

Сатурация – показатель насыщения крови кислородом – у Дунды был критическим: 64 % при норме 95–100%. Низкой и опасной для жизни считается сатурация в 90%, при показателе 80% пациент может умереть.

У пожилой пациентки Новосанжарской райбольницы даже на аппарате искусственной вентиляции легких сатурация опустилась до 37%.

Ей назначили лечение в соответствии с протоколом, рекомендованным Минздравом, рассказала кардиолог больницы Вита Севериненко.

"Детоксационные капельницы, антибиотики, жаропонижающие, кроверазжижающие, отхаркивающие препараты. А дополнительно – лекарства для поддержки сердечной деятельности. Но лекарством номер один в таких тяжелых случаях является медицинский кислород", – уточнила врач.

Неделю женщина находилась в кислородной маске. По словам Севериненко, медики всегда оттягивают подключение пациентов к аппарату искусственного дыхания.

"Первые три дня больной дышит через трубку, вставленную в рот, что вызывает неприятные ощущения. Люди по-разному это переносят, некоторым, чтобы их успокоить, приходится колоть седативные препараты. Но Нина Николаевна почти все время находилась в сознании и держалась молодцом, четко выполняя команды врачей", – объяснила она.

Сама пациентка вспоминает, что это было непросто: "Я гладила трубку и просила: "Родненький, помоги мне!"

Спустя трое суток, если состояние пациента не улучшается, ему делают трахеотомию, чтобы аппарат сам нагнетал кислород в легкие, рассказали врачи.

В сутки Дунде требовалось 3–4 баллона кислорода, на ИВЛ она находилась три недели. После этого произошло чудо – фиброз легких начал рассасываться.

Страшнее всего пожилой женщине было расставаться с ИВЛ.

"Когда врачи сказали: "Теперь будете дышать, как все люди!", я аж испугалась. Казалось, что совершенно забыла, как это – вдыхать и выдыхать воздух. Потом сама себе удивлялась, что получается", – уточнила она.

За время болезни женщина потеряла около 15 килограммов веса: три недели, пока она была под кислородной маской, ее кормили через зонд.

"Когда на тебе кислородная маска, невозможно разговаривать. О своих чувствах и желаниях писала в записках. В основном благодарила врачей, медсестричек, санитарок", – рассказала Дунда.

У женщины четверо детей и восемь внуков – это тоже помогло ей победить болезнь, считает она.

"Все они молились за меня. Стояли под окнами палаты и молились. Сколько денег потратили на мое лечение, не признаются – ограждают от негативных эмоций. А еще для больного важно не сломаться, не утратить желание жить", – сказала она.

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