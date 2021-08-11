На Полтавщине учительница выступила против поборов и нарвалась на проблемы: детали громкого скандала

В Полтавской области учительница английского языка Лариса Бондарчук выступила против процветающих в школе поборов с родителей и ее коллег. Такая позиция обернулась для нее двумя выговорами и судебным разбирательством по поводу буллинга. Женщина, которая работает там уже 30 лет, свою невиновность в суде отстояла.

Тем не менее, это далеко не первый случай в Украине, когда педагоги открыто озвучивают главную проблему учебных заведений – поборы. Ведь теперь красоту в школах страны наводят не только за деньги родителей, но и за счет учителей, которые и без того получают скромные зарплаты.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Конфликт в Щербановском лицее на Полтавщине начался примерно год назад. За это время Лариса Бондарчук – учительница английского языка с 30 летним стажем – успела получить два выговора от директора учебного заведения, а также судебное разбирательство по поводу якобы буллинга в отношении одного из учеников.

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Недавно состоялся суд, который учительница выиграла и смогла доказать свою невиновность. Правда, Лариса очень сожалеет о том, что в ее конфликт с директором лицея Натальей Драч оказались втянутыми ребенок и его мама.

По словам Бондарчук, все началось с того, что она начала ставить неудобные вопросы руководству учебного заведения.

"Два года назад у нас сменилась директор. Сначала все было вроде бы нормально. Однако со временем в школе стали процветать поборы. Причем деньги требовались как с родителей, так и с учителей. Никогда раньше ничего подобного у нас не было. Директор вызывала в кабинет по одному или по два учителя, и говорила, мол, я вам выписала премию, а вы купите то-то и то-то. Нужно было приобрести, например, стенды в школу, мебель. И еще говорила, что если вы не умеете работать с родителями, тогда покупайте все сами", – рассказывает OBOZREVATEL Бондарчук.

Так, например, в сентябре минувшего года родители учеников 5 класса сдавали по 800 грн, чтобы купить для школы два шкафа для одежды, полки для книг, жалюзи на окна и стенды в кабинет. А еще как-то у педагогов школы забрали учительскую и в их кабинет посадили бухгалтеров. А самим учителям директор предложила "переехать" в препараторские, сделав перед этим там ремонт.

"Неужели громада не может выделить деньги на ремонт этих помещений для учителей? Меня это очень возмутило. Я вложила свои 9 тысяч гривен в ремонт и приобретение мебели для учительской комнаты кабинета английского языка, еще нашла спонсоров, которые помогли мне все это сделать. И на собрании с директором я спросила, собирается ли она проводить годовой отчет? На что директор ответила, что все есть на сайте. Но у меня были вопросы. Я прямо сказала: собираются ли нам компенсировать потраченные на ремонт деньги? На что мне ответили: "Ну это же вы делали для себя", – возмущается учительница.

Не понравилось такое поведение не только директору, но и главе Щербановского сельсовета Игорю Процику, который решил отчитать учительницу за лишние вопросы.

"После этого мне просто устроили 37-й год. Начали писать на меня докладные, меня заставляли писать объяснительные. Если я отказывалась это делать, то составляли на меня акт. Работали и с родителями детей. В результате за один месяц я получила два выговора", – рассказывает Бондарчук.

А позже учительницу обвинили в буллинге ученика и школьная комиссия обратилась в суд, который Лариса в итоге выиграла.

Директор Щербановского лицея Наталья Драч говорить о ситуации не захотела. На вопрос о поборах она заявила, что все это якобы неправда: "Меня проверяли уже по всем ее обвинениям, ничего не подтвердилось. Но я ничего комментировать не буду". Директор считает, что причина всему – политика и то, что учительнице якобы не нравится, что именно этот человек возглавляет школу.

А вот начальница отдела образования Щербановского сельсовета Леся Осадчая говорит, что ремонты и выговоры учителю якобы не связаны между собой: "Этой школе выделяется много денег, даже на мыло. Но если родители хотят помочь школе, то это их добровольное решение".

По словам Осадчей, лицей уже проверяли Госпотребслужба, полиция, приглашали даже депутатов, но никаких нарушений не выявили. "Если родители покупают мебель, инвентарь, то все это ставится на баланс. Поэтому и Контрольно-ревизионное управление никаких нарушений не нашло", – прокомментировала она.

Что касается вопроса о ремонте учительской, то в отделе образования заявили: нигде не записано, что у педагогов должна быть отдельная комната.

"Их рабочее место – стол в классе. Но так у нас привыкли, что должна быть учительская. Поскольку произошла реорганизация учебных заведений, то в их комнату посадили бухгалтеров. Все равно все учителя там не помещались. Им предложили отремонтировать лабораторные помещения, помогли с материалами, но провести работы учителя должны были сами. Бондарчук это не понравилось. Да, она нашла спонсоров, сделала ремонт, купила обои. А потом потребовала, чтобы ей оплатили. Если кто-то не хочет сам ремонтировать, то пусть использует старую мебель, сидит в старом кабинете, со временем ему все поменяют", – говорит Осадчая.

Также чиновница утверждает, что ранее школой руководил другой директор, который якобы закрывал глаза на жалобы на Бондарчук, а новый директор не стала этого делать. "С 2018 года на этого учителя были два адвокатских запроса. Они касались ее отношений с учениками. У нового директора более строгие требования к педагогам, кому-то это не нравится", – считает Осадчая.

Данная история интересна тем, что педагог из небольшого села не стала молчать о том, что происходит в ее учебном заведении. Она могла бы уйти, давать частные уроки английского языка и хорошо себя чувствовать.

Тем более, что в селе все более зависимы – от администрации школы, от сельсовета, от местных депутатов. Зависимы и проверяющие, даже полиция. Поэтому расправиться с неугодными тут гораздо проще.

Чиновники и администрация школы даже не понимают, что добровольные взносы родителей бывают только принудительными. И все эти подарки в виде мебели, ремонтов, стендов, которые они ставят на учет – не что иное, как поборы и вымогательство.

Удивительно, что уже самих педагогов принудительно заставляют закупать мебель, оборудовать для себя кабинеты, хотя это прямая обязанность местной власти. Которая после децентрализации имеет достаточно денег в бюджете и уже не может кивать на центральную власть.

И когда директор водит по школе экскурсии и показывает красивые классы, новые окна, новенькие парты, то всегда стоит спросить – сколько добровольно-принудительных взносов сделали родители и сами педагоги для того, чтобы школа сияла?

Соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова называет этот случай очень показательным: "Впервые учитель решилась рассказать о поборах. Обычно классные руководители оказываются в сложной ситуации. Они озвучивают хотелки администрации – покрасить, побелить. Но родители против. Директор давит. Тогда родители пишут жалобы в разные инстанции и директор понимает, что этот конфликт может выйти ему боком".

Парфенова отмечает, что в таких ситуациях отделы образования просто не выполняют свои обязанности. "Если необходим ремонт учебному заведению, то где вы были? Еще ни одно управление образования не привлекалось к ответственности за бездеятельность. Сейчас начнется учебный год и мы увидим красивые отчеты о готовности школ. А на самом деле все это только на бумаге. Все покупали за деньги родителей. Они оплачивают все, даже огнетушители и гидранты в школах. А в итоге будет как в Васильковской школе, которую снесли. Родители много лет красили, белили, подклеивали трещины. А трещина пошла в фундамент и учебное заведение рухнуло, восстановлению не подлежит. Потому что родители не специалисты в ремонтах", – рассказывает она.

Сама Бондарчук говорит, что делом о буллинге хотели просто поставить крест на ее педагогической карьере: "Мне очень жаль, что мальчик и его мама стали заложниками умелой манипуляции, игры на родительских чувствах. Но я принципиально менять школу не буду". Своим примером учительница хочет доказать, что самоуправство в образовании можно победить.