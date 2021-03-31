На Полтавщине усиливают карантин: что изменится
На части территории Полтавской области усилят карантин из-за распространения коронавируса. Новые правила, которые запрещают работу многих заведений и проведение массовых мероприятий, будут действовать с 3 по 17 апреля.
Решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА на ее сайте.
Так, с 00:00 субботы, 3 апреля, карантинные ограничения усиливают на территории городских территориальных громад:
Полтавской;
Горишниплавнинской,
Миргородской;
Лубенской;
Гадячской.
В этих районах ученики и студенты перейдут на онлайн обучение. Но исключение установлено для детских садов, учеников начальных классов, специальных школ, учебно-реабилитационных центров, студентов 6 курса и интернов-медиков, которые также вовлечены в борьбу с коронавирусом.
Также запрещается:
работа кафе, ресторанов и других заведений (разрешается доставка и заказ еды с собой);
работа ТЦ и развлекательных заведений;
проведение всех массовых мероприятий;
деятельность непродовольственных рынков;
работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и т. д;
прием посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения карантина.
Временно под запретом работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 22:00 до 06:00, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
Отметим: со вторника, 30 марта, Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности на Киев и 10 областей. Полтавщина осталась в "оранжевой" зоне.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса, которая не утихает, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить локдаун во Львове до 12 апреля.