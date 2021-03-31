На Полтавщине усиливают карантин: что изменится

Марина Лисничук Общество 10:24, 31.03.2021 Обновлено: 10:24, 31.03.2021

На части территории Полтавской области усилят карантин из-за распространения коронавируса. Новые правила, которые запрещают работу многих заведений и проведение массовых мероприятий, будут действовать с 3 по 17 апреля.

Решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА на ее сайте.

Так, с 00:00 субботы, 3 апреля, карантинные ограничения усиливают на территории городских территориальных громад:

  • Полтавской;

  • Горишниплавнинской,

  • Миргородской;

  • Лубенской;

  • Гадячской.

В этих районах ученики и студенты перейдут на онлайн обучение. Но исключение установлено для детских садов, учеников начальных классов, специальных школ, учебно-реабилитационных центров, студентов 6 курса и интернов-медиков, которые также вовлечены в борьбу с коронавирусом.

Также запрещается:

  • работа кафе, ресторанов и других заведений (разрешается доставка и заказ еды с собой);

  • работа ТЦ и развлекательных заведений;

  • проведение всех массовых мероприятий;

  • деятельность непродовольственных рынков;

  • работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и т. д;

  • прием посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения карантина.

Временно под запретом работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 22:00 до 06:00, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Отметим: со вторника, 30 марта, Министерство здравоохранения рекомендовало распространить "красный" уровень эпидемической опасности на Киев и 10 областей. Полтавщина осталась в "оранжевой" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса, которая не утихает, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить локдаун во Львове до 12 апреля.

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