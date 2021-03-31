На Полтавщині посилюють карантин: що зміниться

Марина Ліснічук Суспільство 10:24, 31.03.2021 Оновлено: 11:00, 31.03.2021

На частині території Полтавської області посилять карантин через поширення коронавірусу. Нові правила, які забороняють роботу багатьох закладів і проведення масових заходів, діятимуть із 3 до 17 квітня.

Рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА на її сайті.

Так, із 00:00 суботи, 3 квітня, карантинні обмеження посилюють на території міських територіальних громад:

  • Полтавської;

  • Горішньоплавнівської,

  • Миргородської;

  • Лубенської;

  • Гадяцької.

У цих районах учні та студенти перейдуть на онлайн-навчання. Але виняток встановлено для дитячих садків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, студентів 6 курсу та інтернів-медиків, які також залучені до боротьби з коронавірусом.

Також забороняється:

  • робота кафе, ресторанів та інших закладів (дозволяється доставка і замовлення їжі з собою);

  • робота ТЦ і розважальних закладів;

  • проведення всіх масових заходів;

  • діяльність непродовольчих ринків;

  • робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів тощо;

  • прийом відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання карантину.

Тимчасово під забороною робота установ громадського харчування та місць для харчування в готелях із 22:00 до 06:00, крім надання послуг із харчування в готельному номері на замовлення клієнтів.

Зазначимо: з вівторка, 30 березня, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Київ і 10 областей. Полтавщина залишилася в "помаранчевій" зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу, який не вщухає, міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун у Львові до 12 квітня.

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