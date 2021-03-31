На Полтавщині посилюють карантин: що зміниться
На частині території Полтавської області посилять карантин через поширення коронавірусу. Нові правила, які забороняють роботу багатьох закладів і проведення масових заходів, діятимуть із 3 до 17 квітня.
Рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА на її сайті.
Так, із 00:00 суботи, 3 квітня, карантинні обмеження посилюють на території міських територіальних громад:
Полтавської;
Горішньоплавнівської,
Миргородської;
Лубенської;
Гадяцької.
У цих районах учні та студенти перейдуть на онлайн-навчання. Але виняток встановлено для дитячих садків, учнів початкових класів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, студентів 6 курсу та інтернів-медиків, які також залучені до боротьби з коронавірусом.
Також забороняється:
робота кафе, ресторанів та інших закладів (дозволяється доставка і замовлення їжі з собою);
робота ТЦ і розважальних закладів;
проведення всіх масових заходів;
діяльність непродовольчих ринків;
робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів тощо;
прийом відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання карантину.
Тимчасово під забороною робота установ громадського харчування та місць для харчування в готелях із 22:00 до 06:00, крім надання послуг із харчування в готельному номері на замовлення клієнтів.
Зазначимо: з вівторка, 30 березня, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало поширити "червоний" рівень епідемічної небезпеки на Київ і 10 областей. Полтавщина залишилася в "помаранчевій" зоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу, який не вщухає, міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун у Львові до 12 квітня.