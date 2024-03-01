На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,6

В Полтавской области ночью 1 марта было зафиксировано землетрясение силой 3,6 балла по шкале Рихтера. Оно было едва ощутим, поэтому его могли "заметить" только отдельные люди.

Об этом сообщается на сайте Главного центра специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений. С начала 2024 это четвертый случай землетрясения в Украине.

Отмечается, что колебания земной коры, вызванные подземными толчками, фиксировались в 02:22 в пятницу в Решетиловском районе Полтавщины, к западу от областного центра. Эпицентр находился на глубине 10 км.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", – объяснили специалисты.

Они напомнили, что подобные по силе землетрясения на территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе 14 января, 26 мая, 8 июня и 23 июля 2023 года. Их магнитуды составляли соответственно 2,7, 3,5, 3,7 и 2,6.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 2,6 в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области. Затем на Тернопольщине утром 18 февраля зафиксировали землетрясение силой 2,6 балла по шкале Рихтера. А 28 февраля землетрясение магнитудой 2,7 было вблизи острова Змеиный, расположенного в северо-западной части Черного моря.

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