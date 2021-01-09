На Полтавщине прогремел мощный взрыв на газопроводе: первые детали
В Полтавской области в субботу, 9 января, произошел мощный взрыв, по предварительным данным, в результате разгерметизации магистрального газопровода.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГСЧС. Инцидент случился в районе села Калайдинцы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
На место происшествия выехали все необходимые службы. Пока информации о пострадавших или погибших нет.
На странице компании "Лубныгаз" в Facebook уточнили, что взрыв затронул газораспределительные станции "Новички" и "Вишневое".
Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется.
Один из очевидцев происшествия Олег рассказал OBOZREVATEL, что взрыв был очень мощным, а после него был слышен громкий шум.
По словам очевидца, по дороге он встретил много автомобилей ГСЧС и скорой помощи.
(Видео – Telegram Харьков 1654)
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Киевской области произошел взрыв трубы международного газопровода. Местные жители восприняли его как “землетрясение”.