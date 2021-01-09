На Полтавщине прогремел мощный взрыв на газопроводе: первые детали

В Полтавской области в субботу, 9 января, произошел мощный взрыв, по предварительным данным, в результате разгерметизации магистрального газопровода.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГСЧС. Инцидент случился в районе села Калайдинцы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Село Калайдинцы расположено возле города Лубны. Google Maps

На место происшествия выехали все необходимые службы. Пока информации о пострадавших или погибших нет.

После взрыва был слышен громкий шум.

На странице компании "Лубныгаз" в Facebook уточнили, что взрыв затронул газораспределительные станции "Новички" и "Вишневое".

Взрыв был очень мощным.

Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется.

Facebook компании "Лубныгаз".

Один из очевидцев происшествия Олег рассказал OBOZREVATEL, что взрыв был очень мощным, а после него был слышен громкий шум.

В Полтавской области взорвался газопровод.

По словам очевидца, по дороге он встретил много автомобилей ГСЧС и скорой помощи.

(Видео – Telegram Харьков 1654)

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Киевской области произошел взрыв трубы международного газопровода. Местные жители восприняли его как “землетрясение”.