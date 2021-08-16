На Полтавщине начали новый этап 'Большой стройки' моста через Сулу

В Полтавской области в рамках ремонта моста через р.Сула на трассе Н-08 Борисполь – Мариуполь вблизи с. Липовое специалисты завершили покраску смонтированной части металлической фермы. Ремонт сооружения выполняют круглосуточно согласно европейским стандартам в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как сообщает Укравтодор, сейчас рабочие подрядной организации "ООО" МП "Мостострой" приступили к монтажу опалубки второго этапа ростверка опоры №1.

Параллельно рабочие выполняют демонтаж защитного слоя бетона и устройства анкеров на опоре №2 и формируют конус на опоре №0.

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Мост через р. Сула построили в 1962 году. За это время из-за отсутствия ремонта отдельные элементы моста, деформационные швы и опорные части под железобетонным пролетом пришли в аварийное состояние.

"Мост спроектирован и построен под нормативную нагрузку, которая была почти 60 лет назад. Сейчас сооружение не соответствует современным требованиям и создает опасность дорожного движения. Поэтому Службой было решено начать обновление моста именно с металлического пролетного строения, поскольку это самый проблемный участок", – говорится в сообщении службы.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.