На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации, потому что 'не готов': чем все кончилось

В Полтавской области на три года осудили мужчину за уклонение от мобилизации. Он объяснил, что не будет идти на военную службу потому, что "не готов".

Видео дня

Об этом стало известно из приговора Гадяцкого районного суда Полтавской области. Военнообязанному вручили повестку в мае 2024 года.

В помещении ТЦК мужчина категорически отказался идти в армию и в установленные сроки он не явился. На судебном заседании житель Полтавщины признал, что отказался от призыва из-за того, что он не готов к военной службе, а также пожаловался на состояние здоровья, считая себя непригодным.

В дополнение к этому, уклонист отметил, что он делал донаты Вооруженным силам Украины на сумму 6000 гривен и попросил не налагать на него жесткие наказания.

Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области мужчина получил повестку, но решил письменно отказаться от мобилизации. Он объяснил это тем, что официально трудоустроен и него нет оснований для прохождения службы. Его привлекли к уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Киева категорически отказался от мобилизации, считая себя очень религиозным человеком. Он не захотел защищать Украину, потому что "верен только Богу". За это его наказали лишением свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!