В Киеве мужчина отказался от мобилизации, потому что 'верен только Богу': чем все кончилось

Житель Киева категорически отказался от мобилизации, мотивировав свое решение "религиозными убеждениями". Он не захотел защищать государство Украина, потому что "верен только Богу".

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За уклонение от военной службы во время военного положения гражданина наказали лишением свободы. Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда, передает ТСН.ua.

В материалах дела указано, что подозреваемый 38-летний житель столицы работает в метро Киева. Он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в армии. Но в мае 2024 года мужчина отказался получать боевую повестку.

На суде киевлянин заявил, что вину не признает. Он настаивал, что является "верующим", и требовал отправить его на альтернативную службу, однако ему в этом отказали.

Примечательно, что на моменту мобилизации этот военнообязанный гражданин еще не принадлежал к церковной общине, а лишь "готовился к крещению". Также заявил, что не смог получить бронирование.

"По религиозным убеждениям он не может пользоваться оружием, давать присягу и ходить в военной форме, поскольку верен только Богу и служит только ему. Также он отметил, что понимал, что совершает уголовное правонарушение и его последствия, однако сознательно на это пошел", – говорится в материалах суда.

В результате мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) и приговорили к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине впервые суд ограничил право гражданина на управление автомобилем из-за нарушения правил воинского учета. Это будет продолжаться, пока он не выполнит требования ТЦК или же требование отзовут.

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