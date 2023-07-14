На пляж Австралии выбросило скелет, похожий на русалку: жители в шоке. Фото

Женщина нашла скелет, похожий на русалку, на пляже Кэппел Сэндс в Австралии. Находка настолько удивила Бобби-Ли Оутс, что она решила поделиться ею в социальных сетях.

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Фото скелета неизвестного существа вызвало бурное обсуждение в интернете. Издание Daily Star опубликовало мнения женщины и эксперта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Оутс рассказала, что череп был человеческой формы с вытянутой челюстью и волосами, похожими цветом на мех кенгуру.

"Сначала мне показалось, что это человеческие останки, но потом, внимательно разглядев, я увидела хвост и волосы, это напомнило мне русалку. Я обрадовалась, потому что думала, что открыла новый вид существа", – поделилась своими эмоциями женщина.

Глава Лондонского зоологического общества Роб Девилль изучил фотографии и смог сузить круг млекопитающих до группы китов, косаток, дельфинов и морских свиней.

"По-моему, это точно похоже на небольшого китообразного. Я не знаком с этой местностью и не знаю, какие виды там обычно водятся, поэтому не могу сказать что-то больше", – прокомментировал он.

Но сама Оутс еще не нашла ответа на свой вопрос.

"Я до сих пор не знаю, что это было. Под фото было много комментариев, но я не поверила ни одному", – сказала она.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученым удалось собрать скелет удивительного кото-видро-медведя после многих исследований.

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