Репост, пожалуйста, важно! На фронте обострение, за несколько дней более 20 воинов ранено и травмировано, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие.

Очень нужно помочь бойцам на передовую купить квадрокоптер, цена 36 тыс. Я собирала на один квадрокоптер, получилось купить два за 78 тыс. грн и ещё нужно в пятницу выкупить третий. Квадрокоптер сейчас крайне сложно купить в такой модификации, поэтому прошу помочь.

Репост тоже помощь!! Все отчёты всегда есть у меня на странице.

Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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