5-6 декабря, день волонтёра и день ВСУ. Для наших военных лучшим поздравлением будет помощь для фронта! На передовой серьёзное обострение, фактически каждый день раненые и есть погибшие. Оккупанты стягивают свои войска к нашим границам, обстановка накаляется.

Прошу помочь воинам на фронт. Самое важное, это квадрокоптеры, планшеты, батареи и запчасти. То, что нужно всегда, у меня сейчас 4 заказа на квадрокоптер для разведбатальонов.

Прошу помочь с покупкой, один стоит 55 тыс, планшет 14 тыс, комплект батарей 8 тыс, на запчасти цены разные. Своими усилиями закрываю покупку лекарств и средства на лечение Ветеранов. Вчера перечислила онкобольному воину 5 тыс и другому 7700 грн, сегодня колясочнику 2800 грн, и так постоянно.

Видео дня

Отправляем посылки на фронт, проведываем раненых в госпиталях. В ноябре купила два квадрокоптера и 4 планшета, много лекарств отправила. Так, что пожалуйста помогаем, кто как может. 10,30,100 грн, каждая копейка помощь! Поздравим и поможем военных с днём ВСУ!

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