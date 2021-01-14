Читаю ленту. Традиционно "Все плохо".

Реформы свернулись, проукраинская повестка на девятом плане, война – еще дальше. Газ, коммуналка, экономика в п*зде, откаты, решалы, схемы, ка*апская агентура, постоянная еб*я в ухо законности со стороны реальной Украины.

Носки в супермаркете, сэлфики, постики в задорновском стиле "Ну тупыыые", хихоньки, мэмасики, очень серьезные лонгриды от на*уй не нужных за пределами собственной ленты "авторитетов", истерики типа "а я ж казав, тепер їжте" и другие забавы "великих гражданинов" – с другой стороны Украины, фейсбучной.

О чем-то забыл, наверное... А, да, забыл про акции, которые считаются у нас "приступами демократии". Акции по датам с точным временем окончания, после которых, с чувством выполненного гражданского долга и полным телефоном сэлфиков, все уходят домой, считая, что сегодня с 16 до 19 нех*ево "поборолись за страну".

Буквально утром следующего дня появляется новый пи*дец, на борьбу с которым мы выходим в назначенное время, не провоцируем, проходим гуськом ментовскую рамочку (особенно смешно, когда ее проходят люди с АСАВ на футболках) и сдаем в сейфик милицейский перочинные ножички, как настоящие представители нации непобедимых воинов и могучих интеллектуалов.

Конечно, найдутся люди, которые считают, что их там кто-то боится и они чего-то добиваются.

Да-да, только х*евых новостей все больше, золотовалютных резервов все меньше, а акции все так же по плану и регулярно.

На вопрос "Какого х*я?" лучше всего отвечает инфантильная лента в носках и мэмах про носки.

Ответом на вопрос "Почему так?" является патерналистический комментарий под каждым похожим постом "а що ви пропонуєте робити?"

Всем нада шото предлагать. Поэтому надежд на вменяемое будущее для Украины маловато. После того, как вывесят на ВР флаг чужой страны – в фейсбуке появится событие, на которое после работы (если дождя не будет) придет поселфиться и еб*уть чайку пару тысяч человек и "побудут против"... пока метро ходит.

"Що ви пропонуєте" – напишут на памятнике украинской государственности... но граждане быстро найдут виновного... не может же быть виноватой многомилионная нация могучих воинов, правильно?

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