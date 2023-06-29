На оккупированных территориях массово задерживают детей: информаторами выступают работники школ – ЦНС

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты массово задерживают детей и "проверяют" их на проукраинскую позицию. Захватчики таким образом пытаются оказывать давление на их родителей.

Видео дня

Об этом в среду, 28 июня, сообщили в Центре национального сопротивления. Родителям российские преступники угрожают депортацией в страну-агрессор Россию и даже грозятся лишить их родительских прав.

Как говорится в сообщении ЦНС, оккупанты ведут войну с украинскими детьми, которые не хотят принимать врага. Молодежь в захваченных городах посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ученики ведут споры с учителями по поводу действий оккупантов.

Детей "сдают" оккупационным войскам так называемые советники директоров школ по идеологии. Такая "должность" была введена на оккупированных территориях, на нее назначают только россиян.

"Такие циничные задержания являются одним из элементов давления на родителей, не желающих оформлять российский "паспорт", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы".

Это произошло, вероятно, после того, как в конфликт с российскими оккупантами вступила компания молодежи. Инцидент произошел в общественном транспорте. Молодые люди заявили захватчику, что Россию в Мариуполь никто не звал.

Одна из девушек сказала, что из-за россиян мариупольцы пережили страшную войну. "Сколько людей умерло!.. Из-за вас!.. Мы просили вас приходить?" – почти кричала она. Другая девушка, имея в виду российских оккупантов, сказала: "Вы здесь никто!".

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Запорожской области так называемая администрация запланировала депортацию около 300 детей в Чувашскую Республику (РФ). Заявляется, что несовершеннолетние якобы поедут "на отдых".

Ранее законный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что из Бердянского района Запорожской области в РФ уже вывезли как минимум 48 украинских детей. Их депортировали вглубь России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!