На Одесщине соорудили трехметровую новогоднюю елку из монет. Фото

В поселке Доброслав, что в Одесской области, создали необычную новогоднюю елку. Она состоится из монет номиналом пять копеек.

Высота необычного новогоднего дерева составляет три метра. Об этом на своей страницу в Facebook сообщила глава поселка Людмила Прокопечко.

Для изготовления елки использовали монеты, которые собирали всем поселком. А собрал дерево воедино скульптор Кирилл Максименко.

Людмила Прокопечко отметила, что благодаря необычной новогодней елке в Доброславе установили уже семнадцатый рекорд Украины.

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Напомним, в субботу, 18 декабря, на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году высота дерева достигает 31 метра, а декорации вокруг него посвящены рождественской чудо-ночи.

Также в Киеве на улице Банковой возле Офиса президента Украины на новогодней елке включили подсветку. Готовится к открытию рождественская ярмарка, которая находится на площади.

Как сообщал OBOZREVATEL, елки и сосны в канун Нового года будут стоить от 100 до 900 гривен. Чтобы выбрать качественное дерево, нужно обращать внимание на срез. Более подробно об этом – читайте в нашем материале.