В Киеве официально открыли новогоднюю елку и праздничный городок: яркие фото

В субботу, 18 декабря, на Софийской площади в Киеве торжественно зажгли огни главной елки страны. В этом году высота дерева достигает 31 метра, а декорации вокруг него посвящены рождественской чудо-ночи.

Зеленую красавицу "одели" в 20 тысяч игрушек красно-золотого цвета и яркую гирлянду протяженностью 10 километров, которая растянулась в виде купола. Официально она загорелась в 18:00, в тоже время рядом открылся ярмарочный городок, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Праздничное мероприятие собрало сотни киевлян и гостей города. Толпы людей частично заблокировали движение по улицам вокруг площади – там наблюдались большие пробки.

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По замыслу организаторов, сначала зажгли праздничную иллюминацию, а затем и саму елку.

Возле главной елки Украины обустроен крупнейший в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Божией Матери, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. В КГГА обещают, что это действие будет работать до 16 января 2020 года.

По традиции, посетителей ждут детские забавы, музей новогодних украшений, мастерская, фотозоны, фудкорты и теплые зоны для отдыха.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток, оформленный в виде тоннеля. Со сцены гостей будут развлекать артисты – выступлениями и конкурсами для детей и взрослых.

В то же время на Владимирском проезде в Киеве заработал ярмарочный городок, к которому ведут четыре украшенных арки.

Правда, столичные власти призывают киевлян и гостей города во время посещения праздничных достопримечательностей учитывать карантинные ограничения – соблюдать социальную дистанцию.

С этой же целью в зоне фудкорта еду и напитки будут производить в стиле "стритфуд".

Кроме этого, в столице предусмотрено немало других зимних развлечений для людей всех возрастов и предпочтений. А новогодние елки будут установлены во всех десяти районах города.

Что еще подготовили для киевлян и гостей города:

17 декабря в парке имени Шевченко заработала праздничная локация с резиденцией святого Николая;

на Контрактовой площади откроется большая рождественская локация "Рождество на Подоле";

8 муниципальных театров представят 212 спектаклей, на которые планируется пригласить около 30 тысяч маленьких зрителей;

в библиотеках и музеях столицы будут проходить всевозможные книжные выставки, мастер-классы и праздничные акции;

в течение всего праздничного периода в районах Киева будет проведено более 230 тематических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря зажгли огни елки возле Офиса президента по улице Банковой в Киеве. На площади рядом также открыли рождественскую ярмарку.