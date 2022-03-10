На Одесчине обезвредили огромную авиабомбу оккупантов, а в Николаеве обнаружили кассетные боеприпасы

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В Одесской области села Беленькое Белгород-Днестровского района обнаружили бомбу ОФАБ-250, сброшенную российскими оккупантами. Ее путем дистанционного подрыва уничтожили спасатели ГСЧС.

У этой осколочно-фугасной бомбы современного производства РФ сверхмощное поражающее действие. Она способна уничтожить и технику, и живую силу.

А в Николаеве чрезвычайники с утра до вечера четверга, 10 марта, занимались разминированием города, сообщает ГСЧС. Отмечается, что с каждым днем войны горожане все чаще сообщают об оставшихся после обстрелов боеприпасах.

В основном в Николаеве находят кассетные боеприпасы от реактивных систем залпового огня, артиллерийские и инженерные боеприпасы, встречаются авиационные бомбы.

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В частности, сегодня спасатели изъяли замаскированную в траве и почве противотанковую мину.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ сбросили на Одесчину кассетную бомбу РБК-500, которая запрещена международным законодательством. К счастью, большинство противотанковых боеприпасов ПТАБ-1М не сработало.

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