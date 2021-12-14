На Obozrevatel TV покажут комедийный боевик 'Пьяный мастер-2' с Джеки Чаном в главной роли

Во вторник, 14 декабря, на Obozrevatel TV покажут гонконгский фильм с Джеки Чаном в роли легендарного китайского народного героя Вон Фэйхуна. Фильм "Пьяный мастер-2" выйдет на Obozrevatel TV в 20:55.

Сюжет

Вон Фэйхун неожиданно узнает о делах британского консула, который пытается тайно вывезти из Китая древние артефакты, чтобы потом продать их на черном рынке. Вон, любящий свою страну, пытается помешать консулу. Однако этому невольно противодействует его отец, известный в городе врач, который считает, что пьяные драки - недостойное занятие для молодого парня.

Отец устроил целый скандал, в результате чего Фей Хунг лишился наследства. Парень понял, что семья дороже и вернулся в семейный дом, чтобы попросить прощение у отца. Отец прощает сына. Но китайские артефакты нуждаются в защите. Рабочие с завода и Фей Хунг пытаются защитить древности, но попадают в хитроумную ловушку. Доктор Вонг вынужден заплатить выкуп за сына. Как только отец уезжает по делам, сын принимается снова спасать артефакты, но при этом использует все свои знания в боевых искусствах, против которых так яростно протестовал глава семьи.

Видео дня

В главных ролях: Джеки Чан, Анита Муи, Ти Лун, Феликс Вон, Лю Цзялян.