На НСК 'Олимпийский' в рамках международного проекта Safe IT Planet представили новые антидроны ECLIPSE

Уникальная киберсистема антидрон "ECLIPSE" может идентифицировать беспилотники на "свой-чужой" и атаковать именно вражеские, в автоматическом режиме перехват управления чужих дронов, получает полный контроль над ними путем проведения кибератаки и сажает их в безопасное место. Сейчас в Украине работают только устройства против беспилотников, которые блокируют связь и дрон падает, что очень опасно. Они ломают не только коммуникационный канал между дроном и пилотом, но и мобильную связь, телекоммуникации, медицинское оборудование. Антидрон "ECLIPSE" не создает никаких препятствий и подходит для использования в городской среде, сообщают Факты.

Киберсистему ECLIPSE наглядно продемонстрировали для руководства министерств и ведомств Украины: Министерства инфраструктуры, Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, Государственной авиационной службы и депутатов.

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Олег Бибик, организатор международного проекта "Safe IT Planet", отметил, что целью проекта является передать налаженные и отработанные многолетние отношения с ведущими инновационными компаниями Израиля, США, Англии, Канады, Германии и Эстонии в сфере государственной киберзащиты и безопасности в Украине. "Это поможет государству достичь благоприятного и безопасного инвестиционного климата для иностранных компаний и позволит расти стране на международном бизнес и политической аренах", – говорит организатор проекта.

Эдвард Зельдин, соорганизатор международного проекта "Safe IT Planet", представитель компании "Convexum", являющейся разработчиком киберсистемы антидрон "ECLIPSE": "Мы работаем в Украине и являемся также официальным представителем всемирно известной израильской компании Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) - один из ведущих лидеров мира в сфере производства вооружения и государственной кибербезопасности. Компания построила государственный национальный СЕРТ, и СЕРТ для железной дороги Израиля и в режиме реального времени обеспечивает кибербезопасность. Также представляем интересы израильской компании Plassan. Безусловно – Израиль один из технологических лидеров в мире".

Проектом "Safe It planet" уже организован ряд встреч для украинских делегаций в Израиле, проведены онлайн-конференции и презентации новых технологий в сфере безопасности и кибербезопасности для СНБО, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства инфраструктуры и Министерства обороны Украины.

"Не обошлось и без сложностей, – отметил организатор проекта "Safe IT Planet" Олег Бибик, – и это даже не ситуация с ковидом. Самая сложная проблема – вмешательство некоторых украинских госслужащих, попытки навредить нашему непосредственно общению с госструктурами и попытки дискредитировать проект и меня лично. Не хочу называть конкретных имен, некоторые из них уже ушли с высоких должностей. Но благодаря нашей сильной команде и людям, которым небезразлична судьба Украины, мы уверенно идем к цели. Эта совместная презентация блестяще организована при участии нашего украинского партнера компании Инновационный Технологический Альянс".

"Мы проводим в Украине уже не первое мероприятие и сегодняшнее сотрудничество с госруководителями в этой области показывает заинтересованность в нашем проекте на государственном уровне. Украина обладает невероятным потенциалом и опытными специалистами. Мы надеемся, что в сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами Украина станет мощным мировым игроком в сфере IT и новейших технологий", – говорит руководитель компании Татьяна Чернопольская.

Компания "Инновационный Технологический Альянс" и в дальнейшем будет способствовать проведению прямых переговоров между государственными институтами Украины с ведущими компаниями Израиля, США, Европы и мировыми лидерами в сфере кибербезопасности, спецсвязи и новых технологий.

Обратная связь для заинтересованных лиц SafeITPlanet@ukr.net