На Новый год Украину накроет оттепель с 'плюсами', – Диденко

День перед Новым годом и сам праздник не порадует жителей Украины праздничной погодой. Большого снежного покрова и легкого мороза, который бы его удержал, не ожидается.

Вместо этого украинцев ждет оттепель. Об этом в прогнозе на Facebook-странице написала народный синоптик Наталья Диденко.

По словам специалиста, в праздничный период в большинстве регионов страны будет наблюдаться плюсовая высокая, как для такого периода, температура воздуха.

В частности, оттепель будет в пятницу, 31 декабря, и субботу, 1 января. Временами ожидается дождь и мокрый снег.

"Подготовьте праздничные зонты", – предупредила Диденко.

Видео дня

А вот синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказывала о волне похолодания, которая придет в Украину перед Новым годом. Правда, она не назвала дату и места в стране, где ударят морозы.

По словам специалиста, прогнозы относительно погоды стоит составлять за несколько дней до нужного периода – тогда они будут наиболее точные и реалистичные.

Прогноз Укргидрометцентра свидетельствует, что 31 декабря и 1 января в Украине не идет речь о сильном "потеплении" – температура воздуха по стране днем прогреется до +2... +4 градусов, только на Закарпатье +5 °С и в Крыму +7 °С . Ночью и днем 1 января столбики термометров будут колебаться в пределах -1... +4 °С, на Закарпатье и в южных регионах в дневные часы +3... +7 °С. В течение двух суток пройдут дожди или мокрый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух отметила, что в январе и феврале 2022 года средняя температура воздуха будет немного выше нормы. Также подчеркнула, что снеговых осадков нынешней зимой в Украине будет не так много.