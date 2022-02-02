На новом мосту в Запорожье, построенном по программе Зеленского, состоялась помолвка. Фото

В Запорожье на недавно открытом для движения вантовом мосту, построенном в рамках программы президента Зеленского "Большая стройка", произошло незаурядное событие: юноша сделал романтическое предложение руки и сердца своей любимой прямо в день ее рождения. Трогательные фото обнародовал Укравтодор.

"Инфраструктура объединяет людей и даже судьбы. Недавно открытый для движения вантовый мост в Запорожье открывает новую страницу истории города, его жителей и даже семей. 31 января на сооружении юноша сделал романтическое предложение руки и сердца своей любимой", - говорится в сообщении.

Жители Запорожья Андрей и Марина вместе свыше пяти лет. В день рождения своей девушки парень решил ей сделать предложение. Предложил жениться запорожец в кругу друзей на фоне самого высокого в Украине пилона вантового моста, который как раз светился цветными огнями. Девушка согласилась.

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Укравтодор поздравил обрученных и пожелал долгих счастливых лет вместе.

Как известно, 22 января этого года в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский открыл первую часть самого большого вантового моста в Украине. Проект реализуется в рамках программы "Большая стройка". Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 26 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста – 16 лет.

Как сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, ранее, в декабре 2020 года, в Запорожье открыли проезд первым проездом балкового моста, который соединил район Бабурка и остров Хортица через реку Старый Днепр.