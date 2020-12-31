На Николаевщине вандалы разбили надгробия на 100 могилах. Фото и видео

В селе Прибужское Витовского района Николаевской области 30 декабря неизвестные злоумышленники осквернили почти 100 могил на местном кладбище, разрушив надгробия.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области. По его данным, на акт вандализма пожаловался староста села (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На Николаевщине вандалы разгромили кладбище. Скриншот видео

В Николаевской области злоумышленники разбили 100 надгробий. Скриншот видео

После этого в село для поиска преступников сразу выехали правоохранители. Подозреваемым в разрушении памятников грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

На кадрах, которые в сети распространяют жители Прибужского, видно, что вандалы просто посваливали гранитные стелы, разбив их на куски.

Преступникам, которые разбили надгробия на Николаевщине, грозит лишение свободы. Скриншот видео

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