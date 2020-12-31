На Миколаївщині вандали розтрощили надгробки на 100 могилах. Фото та відео

Вікторія Довгань Суспільство 15:31, 31.12.2020 Оновлено: 15:52, 31.12.2020

У селі Прибузьке Вітовського району на Миколаївщині 30 грудня невідомі зловмисники сплюндрували майже 100 могил на місцевому цвинтарі, зруйнувавши надгробки.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області. За його даними, на акт вандалізму поскаржився староста села (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На Миколаївщині вандали розгромили цвинтар.
Скриншот відео
У Миколаївській області зловмисники розбили 100 надгробків.
Скриншот відео

Після цього в село для пошуку злочинців одразу виїхали правоохоронці. Підозрюваним у руйнуванні пам'ятників загрожує штраф або ув'язнення терміном до трьох років.

На кадрах, які в мережі ширять мешканці Прибузького, видно, що вандали просто позвалювали гранітні стели, розтрощивши їх на шматки.

Злочинцям, які розбили надгробки на Миколаївщині, загрожує позбавлення волі.
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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