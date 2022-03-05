На Николаевщине сбили четыре вражеских вертолета и самолет, пилота захватили в плен. Видео

В Николаевской области украинские защитники уничтожили четыре российских вертолета и самолет. При чем три вражеских цели поразил один боец Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что накануне в области шли бои за военный аэродром Кульбакино. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Один наш боец ** Бригады ВСУ сбил 4 вертолета с зенитки…Герой", – говорится в сообщении главы области.

Также Ким призвал николаевцев не обстреливать сейчас технику с буквой Z в микрорайоне Кульбакино, так как она уже захвачена и ее выводят ВСУ.

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В свою очередь на странице ВМС ВСУ в Facebook говорится, что вражеские вертолеты уничтожили морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Південь".

"Только что на Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Південь" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы", – подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Также в плен удалось захватить пилота сбитого самолета. Он рассказал, что служит во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, потери армии агрессора в войне против Украины уже достигли более 10 тысяч человек. Также противник потерял около 300 танков и 945 бронемашин.

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