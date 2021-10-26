На Николаевщине игры детей на пустыре обернулись трагедией: мальчик получил ножевое ранение и умер

В Николаеве 10-летний мальчик во время игры со сверстниками получил ножевое ранение грудной клетки. Ребенок умер в больнице.

Известно, что мальчик травмировался на пустыре на улице Заводской. Подростки, которые находились с погибшим, рассказали, что происшествие случилось по неосторожности, передает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мальчик получил ранение ножом, который лежал у него в кармане. Ребенок взял его с собой из дома. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 155 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство. Они начали проводить расследование обстоятельств трагедии, опрашивать свидетелей и родителей. Нож полицейские изъяли с места ЧП. Санкции статьи предусматривают ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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