На него ''охотился'' КГБ: кто такой Григорий Степанец, завещавший Залужному миллион долларов

Американец украинского происхождения Григорий Степанец, который завещал Главнокомандующему украинской армии Валерию Залужному 1 млн долларов наследства, в молодости преследовался Комитетом государственной безопасности СССР.

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Степанец, наследство которого Залужный передал на нужды ВСУ, был родом из Винницы. Об этом на своей странице в Facebook рассказала украинская журналистка Татьяна Даниленко.

По ее словам, Степанец 1938 года рождения, окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. По образованию он был математиком и химиком.

После получения образования Степанец устроился на работу в Москве в научно-исследовательский институт, но подписал письмо в поддержку диссидентов и вылетел из института. Кроме того, украинца преследовал КГБ.

В последние годы существования Советского Союза Степанец решил эмигрировать в США. Там он устроился на работу в Microsoft разработчиком программного обеспечения.

Напомним, Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный сделал большой благотворительный взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Он пожертвовал 1 млн долларов, которые получил как наследство.

Ранее сообщалось, что согласно социологическим исследованиям, украинцы больше всего доверяют своим Вооруженным силам, президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также волонтерам.

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