''На надувном матрасе в Румынию'': на границе задержали четверых украинцев, которые собирались переправиться через Прут. Фото

В Черновицкой области пограничники задержали четырех мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно выехать из Украины в Румынию. Они готовились переплыть реку Прут на надувном матрасе.

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Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Как отмечается, нарушителей задержал пограничный наряд отдела "Мамалыга" минувшей ночью (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Четырех смельчаков, которые, рискуя жизнью, планировали переплыть реку Прут на надувном матрасе, задержали во время подготовки плавсредства к "переправе", – говорится в сообщении.

Нарушителями оказались жители Винницкой и Черновицкой областей в возрасте от 22 до 35 лет, рассказали в Госпогранслужбе.

Также в ведомстве сообщили, что еще трое жителей Винниччины задержаны на одном из КПП в районе села Подворное на Буковине. Они ехали в сторону границы на авто Geely и не смогли объяснить цель поездки.

Всех нарушителей доставили в пограничные подразделения. Задержанным грозит штраф в размере до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудник городского совета Чорткова уехал за границу в рабочую поездку и не вернулся. Сначала он говорил, что просто хочет навестить семью, но сейчас местонахождение чиновника неизвестно.

Кто из мужчин может покинуть Украину во время военного положения и какие документы нужны для этого, читайте в материале по ссылке.