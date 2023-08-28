В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото

В Подольском районе столицы возле мурала "Призрак Киева" люди создали мемориал, посвященный Андрею "Джусу" Пильщикову, погибшему 25 августа в результате авиакатастрофы. Граждане оставили здесь фотографию украинского пилота и приносят сюда цветы, игрушки, а также зажигают свечи.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Стенопись находится на здании по улице Межигорской, 3.

"В Киеве люди у мурала "Призрака Киева" совершили мемориал "Джуса". Под фото погибшего пилота приносят цветы и игрушки", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два лётчика.

Пильщиков был пилотом истребителя МИГ-29. С началом полномасштабного вторжения России защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

Он неоднократно давал интервью ведущим западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. В них он настоятельно призвал союзников начать поставки американских истребителей F-16 и подробно объяснял, как они скажутся на преимуществах украинских войск над врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из города Ровно. Парень встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, после войны планировал жениться.

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