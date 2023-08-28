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В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
5,4 т.
Люди приносят цветы и зажигают свечи

В Подольском районе столицы возле мурала "Призрак Киева" люди создали мемориал, посвященный Андрею "Джусу" Пильщикову, погибшему 25 августа в результате авиакатастрофы. Граждане оставили здесь фотографию украинского пилота и приносят сюда цветы, игрушки, а также зажигают свечи.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Стенопись находится на здании по улице Межигорской, 3.

"В Киеве люди у мурала "Призрака Киева" совершили мемориал "Джуса". Под фото погибшего пилота приносят цветы и игрушки", – говорится в сообщении.

В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото
В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото

Напомним, 25 августа в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два лётчика.

Пильщиков был пилотом истребителя МИГ-29. С началом полномасштабного вторжения России защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото
В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото
В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото

Он неоднократно давал интервью ведущим западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. В них он настоятельно призвал союзников начать поставки американских истребителей F-16 и подробно объяснял, как они скажутся на преимуществах украинских войск над врагом.

В столице возле мурала "Призрак Киева" появился мемориал, посвященный пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову. Фото

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