На Международном форуме PRNext'24 объявили победителей Национального рейтинга 'Репутационные АКТИВисты'

На торжественной церемонии, состоявшейся в рамках Международного форума PRNext, объявили и наградили победителей IX Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Жюри рейтинга из 152 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и специализированных журналистов ведущих медиа определило среди 734 компаний, принадлежащих к разным отраслям, те, чьи владельцы, топменеджмент и PR-команды лучше всего адаптировались к вызовам современности и смогли продемонстрировать лучшие результаты своей системы репутационного менеджмента условиях длительного военного противостояния.

Украинская PR-индустрия и специалисты по репутационному менеджменту и коммуникациям под давлением невиданных вызовов для функционирования профессии, бизнеса и трансформаций общественных настроений и запросов стейкхолдеров вышли на позиции интеллектуального и профессионального лидерства в мире. Вызовы военного времени стали массивными драйверами развития PR-отрасли и культуры управления репутацией, выстраивания доверительных отношений в обществе. На своем уникальном практическом опыте PR-индустрия и специалисты по репутационному менеджменту, усвоив лучшие мировые практики, начали создавать на этом фундаменте новые – свои собственные. А победители Рейтинга качества управления корпоративной репутацией выявили лучшие человеческие и профессиональные черты - инициативность, гибкость, креативность, оперативность и трудолюбие", - прокомментировала итоги очередного ежегодного исследования Елена Деревянко, председатель Оргкомитета PRNext, партнер Агентства PR-Service, вицепрезидент Лиги.

В этом году Оргкомитет PRNext и составители Рейтинг качества управления корпоративной репутацией придерживались изменений, внесенных ранее. В частности, в этом году, как и в 2023 году, не обнародовали перечень победителей в пяти функциональных номинациях: "Репутационная стабильность", "Медиаактивность", "Инновационный подход", "Имиджевый капитал КСО", "Антикризисная устойчивость". Это связано с тем, что оценка отраслей, наиболее страдающих в результате войны или почти прекративших деятельность, находится на паузе. В результате без представления мощных представителей определенных отраслей и номинаций победа в функциональных номинациях в отдельных случаях не будет корректно отражать реальное положение дел и достижений.

Кроме того, составители Рейтинга оставили на паузе оценивание некоторых номинаций и отраслей, что отражает их специфическую ситуацию в условиях войны. Участники номинации "Диверсифицированные бизнес-группы" часто тесно связаны с именем бенефициара или ключевым базовым активом. Впрочем, война и разрушение, санкции и национализация стремительно меняют бизнес-ландшафт, позиции таких групп и их бенефициаров: одни исчезают или их будущее становится все более неопределенным, другие находятся в поиске моделей стратегического выживания в новой реальности.

Участники подноминации "Авиалинии" отрасли "Транспорт и логистика" практически не ведут деятельности из-за опасности в небе Украины. На паузе подноминация "Инвестиционные компании" в области "Финансы" - украинский рынок классических инвестиций замер. Для отраслей "Металлургия" и "Машиностроение" сейчас наиболее актуальным является вопрос выживания. "Авторитейлеры" также в поисках новых моделей деятельности в новых условиях. Как только объекты оценивания продемонстрируют признаки жизни, стабилизации и структурирования, они вернутся к Рейтингу. Может быть, в измененном виде.

Отраслевые победители Рейтинга распределились таким образом.

Транспорт и логистика :

Транспорт и логистика – службы такси – Uber;

Транспорт и логистика – почтово-логистические операторы и курьерские службы – Новая почта;

Транспорт и логистика – логистические компании – Лемтранс;

Транспорт и логистика – транспортные компании – Укрзалізниця.

FMCG :

FMCG – food – Ferrero Ukraine;

FMCG – non-food – Корпорация Биосфера;

FMCG – напитки alcohol – Колонист;

FMCG – напитки non-alcohol/low alcohol – IDS Ukraine;

FMCG – tobacco – Филипп Моррис Украина.

Строительство и девелопмент – К.А.Н. Девелопмент

Телекоммуникации :

Телекоммуникации – мобильные/cdma-операторы – Киевстар;

Телекоммуникации – операторы фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет – Datagroup (Воля).

ТЭК :

ТЭК – добыча, переработка нефти, газа и угля – ДТЭК Нафтогаз;

ТЭК – ритейл нефтепродуктов – ОККО;

ТЭК – электроэнергетический сектор – ДТЭК.

Финансы :

Финансы – банки – Monobank;

Финансы – страховые компании life – PZU Украина Страхование жизни;

Финансы – страховые компании non-life – ARX.

HoReCa :

HoReCa – руководящие гостиничные операторы – Fairmont;

HoReCa – руководящие ресторанные компании – Холдинг эмоций! FEST.

IT :

IT – hard – Asus;

IT – soft – SoftServe.

Аграрный сектор :

Агросектор – поставщики агрохимии и посевного материала – Corteva Agriscience/DuPont;

Агросектор – агрохолдинги-производители и трейдеры – Нибулон.

Ритейл :

Ритейл – FMCG – АТБ-маркет;

Ритейл – fashion – INTERTOP;

Ритейл – ювелиры – SOVA;

Ритейл – электроника – Comfy;

Ритейл – товары для дома – Аврора;

Ритейл – парфюмерия – Eva.

Фармация и медицина :

Фармация и медицина – аптеки – Гамма-55 (Аптека 9-1-1, Аптека оптовых цен);

Фармация и медицина – медклиники – Добробут;

Фармация и медицина – медлаборатории – Эскулаб;

Фармация и медицина – производители и импортеры – Интерхим.

Полный список победителей Рейтинга в каждой из 35 отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте.