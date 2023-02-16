На месте попадания – воронка: появились новые детали ракетного удара РФ по Львовщине

Ночью четверга, 16 февраля, страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала украинские города ракетами. Прилеты были зафиксированы в ряде областей, в частности на Львовщине.

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Там оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Жители Львовщины, к сожалению, этой ночью враг нанес ракетный удар по нашей области. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Козицкий уточнил, что от пострадавшего объекта не зависит подача электроэнергии в области.

В результате попадания произошел пожар, который спасатели оперативно потушили. Сотрудники предприятия находились в укрытии, поэтому в результате атаки нет ни жертв, ни пострадавших.

На месте попадания ракеты есть воронка. На соседней улице из-за взрыва разрушена стена магазина. При этом тоже обошлось без пострадавших.

"Не игнорируйте воздушные тревоги, верьте в ВСУ. Победа будет за нами", – подчеркнул Козицкий.

Стоит отметить, что страна-агрессор Россия ночью четверга, 16 февраля, снова атаковала украинские города ракетами: с двух часов до 04:30 воздушная тревога продолжалась во всех областях. Украинские силы ПВО сработали на отлично, сбив 16 ракет, на Львовщине и Кировоградщине есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Наши Силы противовоздушной обороны с востока на запад сбили 16 из 32 вражеских крылатых ракет. В то же время, часть российских Х-22 достигла своих целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" предупредили, что 16 февраля Россия может нанести повторные ракетные удары по Украине. В Силах обороны не исключают такого сценария, потому что враг пытается найти новую для себя тактику.

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