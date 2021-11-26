На Львовщине женщине продали в магазине конфеты с червями. Фото

В городе Новояворовск, что в Львовской области местная жительница купила конфеты с червяками. Сладости она приобрела в одной из торговых сетей.

О том, что с ней произошло рассказала в Facebook на своей странице сама пострадавшая покупательница Юлия Бардашова. Она же выложила фото своей неудачной покупки.

Также о случившемся сообщил Telegram-канал Новини.LIVE.Lviv

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Женщина объяснила, что приобрела шоколадные конфеты в супермаркете "Рукавичка". Название конфет –"шоколапки". Когда же она собралась съесть сладости, то увидела, что в конфетах – черви.

Женщина приняла решение вернуть конфеты в магазин.

В маркете у нее без проблем забрали назад конфеты и вернули ей потраченные на них деньги.

Наличие червяков в сладостях в магазине объяснили "испорченной партией".

Пострадавшая призвала своих подписчиков быть осторожными во время подобных покупок, ведь на носу праздники.

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