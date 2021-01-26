В Украине обнаружили хантавирус: врач озвучила симптомы первого пациента

У жителя Львовской области, который в декабре прошлого года заразился хантавирусом, был контакт с грызунами, однако о массовой передаче инфекции среди людей речь не идет. В больницу мужчина попал с симптомами: высокая температура, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице и мышцах.

Об этом OBOZREVATEL рассказала главный санитарный врач Львовщины, эпидемиолог Наталия Тимко. По ее словам, больной поступил во Львовскую инфекционную больницу 11 декабря, ему за 40 лет, он из Дрогобычского района.

Она рассказала, что мужчине дважды сделали анализ, второй из них еще раз подтвердил и саму инфекцию, и формирование антител к ней.

"У больного был контакт с грызунами при выполнении работ в месте, где они находились. Сначала было подозрение на лептоспироз (инфекционная болезнь. – ред), из-за сходства клинических признаков. Далее думали на геморрагическую горячку (название течения некоторых вирусных заболеваний. – ред). При обследовании проверили и на хантавирус, что, собственно, и подтвердилось", – рассказала врач.

"Анализ дважды делали в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве. Первый раз подтвердился, а через 10 дней пришла рекомендация повторить. Тоже положительный результат, однако зафиксировали уже нарастание титра антител. Больной выздоровел еще перед Новым годом. О массовой передачу хантавируса между людьми речь не идет", – отметила Тимко.

Эпидемиолог подчеркнула: чтобы уберечься от инфицирования, людям следует надевать защитные перчатки во время работы на земле или в подвалах, а также термически обрабатывать продукты, купленные на рынке.

Хантавирусы – это семейство вирусов у грызунов. Люди могут заражаться им через экскременты, слюну грызунов или мочу, или же при прямом контакте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в марте в китайской провинции Юньнань впервые за долгое время зафиксирована смерть от хантавируса.