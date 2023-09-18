На Львовщине село восстало против директора школы: его обвиняют в буллинге и рукоприкладстве

На Львовщине почти 290 учеников школы села Верхняя Яблонька отказались ходить в школу из-за директора. По словам родителей, этот руководитель учебного заведения унижает, обзывает и бьет детей. Кроме того, его семья имеет пророссийские взгляды и поддерживает Московский патриархат.

На днях возмущенные родители буквально вытолкали из класса руководителя школы. И заявили, что если власти к ним не прислушаются и не уволят директора, то они перекроют трассу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Директор бьет и обзывает детей

В селе Верхняя Яблонька Самборского района Львовской области сотни родителей учеников местной школы восстали против директора Ивана Сичака. Дети не ходят на уроки, а родители требуют уволить руководителя школы.

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Местные жители рассказывают, что конфликт с Иваном Сичаком начался давно.

"Он стал директором еще в 2010 году. Был членом "Партии регионов", избирался в депутаты и возглавил школу. Там работает его жена секретарем, дочка учителем, зять, сестра. Он так и говорит, что это его школа. Он еще ходил в церковь Московского патриархата, потом она сгорела, так они молились по домам. Людям это не нравилось. Теперь вроде бы на Закарпатье ездят.

Дети в школу не ходят сейчас. Если к нам не прислушаются, то мы будем перекрывать трассу", – рассказывает Мария Костив.

Мария – многодетная мама. Она говорит, что одну из ее дочерей несколько лет назад директор чуть не довел до самоубийства.

"Где-то в соседнем селе сидели ребята и девочки и сломали лавку. Они решили, что виновата моя дочь, вызвали ее в кабинет. Там на нее накинулся директор, была его дочь-преподаватель. Моей дочери там плохо стало, она сознание теряла. Потом после этого побежала в лес, хотела что-то с собой сделать. Я ничего не знала, пошла в школу, потому что дочери давно нет дома, а дети мне рассказали. Так я зашла в кабинет к нему и сказала, что если с моим ребенком что-то случится, я не знаю, что тебе сделаю. Полицию вызвала, приехали соцслужбы. Но дочку нашли, она поздно потом пришла", – вспоминает Мария.

Директора уже увольняли, но он вернулся через суд

В прошлом году этого директора уволили. Жители села тогда на общем собрании приняли обращение ко Львовской областной военной администрации, где указали, что директор школы и учителя посещают церковь Московского патриархата, чем подают плохой пример детям.

Речь шла и о буллинге со стороны директора к детям. По словам родителей, руководитель школы, который еще и преподает математику, мог ударить ребенка по голове, обозвать его.

"Он и на родительском собрании мог сказать: "Вы – дураки, и ваши дети дурные", – рассказывает Галина Иванюк.

Тогда директора уволили приказом Боринского сельсовета с занимаемой должности.

Однако он сумел через суд восстановиться, получить всю зарплату, да еще компенсацию. Всего около 400 тыс. грн.

Родители подозревают, что приказ специально был составлен так, чтобы директор нашел в нем лазейки и выиграл суд. Поскольку Иван Сичак имеет крепкие связи с руководством сельсовета и его отделом образования.

"Пока его не было в школе, дети с удовольствием ходили на занятия. Как только узнали, что его восстановили, они не хотят идти туда. 290 учеников сейчас сидят дома, только человек 15 приходят на уроки. Мы намерены бойкотировать школу до тех пор, пока директора не уволят. Нам обещали, что в среду соберется совет, который рассмотрит этот вопрос. Что проведут аудит школы. Но мы сдаваться не будем", – продолжает Галина Иванюк.

Кто уволит директора?

Сейчас в Боринском сельсовете никто не берет трубку и не отвечает на вопросы.

"Я не знаю, у депутатов нет полномочий увольнять директора школы. Конечно, можно собраться и заслушать. Но ко мне никто из жителей за это время не обращался", – сказала депутат сельсовета Анна Славич, до которой удалось дозвониться.

Руководитель департамента образования Львовской ОВА Олег Паска говорит, что сам ездил в эту школу в Верхней Яблоньке.

"Громада обратилась к нам, мы выехали туда, я посмотрел на эту школу, пригласил туда и главу громады, и руководителя отдела образования. Школа в ужасном состоянии. Столовая в ужасном состоянии, кабинеты тоже", – говорит Паска.

Он указывает, что аудитом учебного заведения теперь должна заниматься Государственная служба качества образования. Правда, на аудит уйдет много времени, а после этого еще нужно ждать год, пока администрация школы исправит все недоработки.

Паска считает, что местный совет имеет право собраться, рассмотреть вопрос и уволить руководителя школы.

Тем временем страсти в селе не утихают, а жители готовятся продолжать бойкот и требовать увольнения директора.