На Львовщине простились с защитником, погибшим в боях за Украину вблизи Благодатного. Фото

Во Львовской области попрощались с защитником Украины Олегом Куштой. Он погиб в боях против российских оккупантов вблизи Благодатного.

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Воин проходил службу в одном из спецподразделений Государственной пограничной службы с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до коцна страницы).

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину боец оборонял северные границы страны. В январе 2023 он выбыл защищать Родину на восток.

Возле населенного пункта Благодатное Донецкой области 29 января жизнь воина оборвалась. Простились с павшим пограничником на Львовщине.

Напомним, 3 февраля в Киеве провели в последний путь бойца полка "Азов" Алексея Кисилишина с позывным "Лев". До полномасштабной войны он был известным в Мариуполе зоозащитником и ветеринаром, а затем защищал родной город от российского нашествия.

Ранее сообщалось, что во Львовской области простились с 21-летней разведчицей Татьяной-Анастасией Мациевской, которая защищала Украину на фронте. Она погибла в районе поселка Дилиевка недалеко от Бахмута Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время боев за Угледар погиб депутат "Европейской Солидарности" в Чернобаевском поселковом совете Александр Воробьев.

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