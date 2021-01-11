На Львовщине произошло легкое землетрясение

В воскресенье, 10 января, в районе села Луки Самборского района Львовщины зафиксировали незначительное землетрясение магнитудой 1,9.

Об этом говорится в отчете Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ) по ЧС техногенного, природного и другого происхождения на территории страны на утро 11 января. Его опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что подземный толчок в почти 1,9 балла "заметили" в 13:13 измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона.

Специалисты отнесли это явление в неклассифицированным событиям.

В то же время подчеркнули, что оно не имело негативных последствий, то есть толчок не ощущался на поверхности человеком.

Подземный толчок зафиксировали в с. Луки на Львовщине Google-карта

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января землетрясение магнитудой 1,8 балла зафиксировали в Мукачевском районе на Закарпатье.