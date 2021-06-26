На Львовщине девушка попала в реанимацию из-за укуса змеи

В пятницу, 25 июня, в селе Верхнячка Стрыйского района Львовской области 15-летнюю девушку укусила змея. В результате пострадавшую госпитализировали и она оказалась в реанимации.

Известно, что пресмыкающееся укусило подростка за стопу правой ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Львовской области.

На данный момент девушка находится в состоянии средней тяжести. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Стоит отметить, что с начала года от укусов змей пострадали более двух десятков человек. Всего за год фиксируют несколько сотен таких обращений.

Видео дня

Если вы идете в лес или поле, наденьте соответствующую одежду: высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые желательно заправить в обувь.

Проверяйте место, где собираетесь отдохнуть. Постучите палкой по пеньку, свергнутому стволе дерева или камня, на который собираетесь сесть.

Необходимо немедленно ехать в больницу. Только врач может оказать необходимую медицинскую помощь. Если вы запомните, как выглядела змея, которая вас укусила – это поможет подобрать правильное лечение.

Пострадавшему нужно обеспечить покой и минимум движений, дать выпить много жидкости. Кроме того, в области укуса конечность следует зафиксировать с помощью импровизированной шины (доски, палки). При возможности, приложите к ране лед, завернутый в ткань. Также продезинфицируйте рану и наложите стерильную повязку.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Энергодаре Запорожской области шестилетняя девочка попала в реанимацию после того, как ее на природе укусила гадюка. У ребенка развилась гангрена.